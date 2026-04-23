Aeroporto Malpensa il Tar respinge i ricorsi | resta l' intitolazione a Silvio Berlusconi

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha deciso di respingere i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni del Varesotto contro l'intitolazione dell'aeroporto internazionale di Malpensa a Silvio Berlusconi. La decisione conferma che l'aeroporto manterrà il nome dell'ex presidente del Consiglio, nonostante le opposizioni delle amministrazioni locali. La questione riguarda le richieste di blocco avanzate dai ricorrenti.

L'aeroporto internazionale di Milano-Malpensa manterrà il nome di Silvio Berlusconi. Il Tar della Lombardia ha ufficialmente respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da diversi Comuni del Varesotto — tra cui Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate — che miravano a bloccare.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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