Trasferte vietate il Tar del Lazio respinge i ricorsi di quei tre club | i tifosi non potranno viaggiare verso lo Stadium

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di tre club, confermando il divieto di trasferte e impedendo ai tifosi di raggiungere lo stadio. La decisione deriva dalla decisione delle autorità di vietare i viaggi organizzati per motivi di ordine pubblico. La misura riguarda anche una partita molto attesa, con un impatto diretto sui sostenitori che non potranno seguire la squadra in trasferta. La restrizione resterà in vigore fino alla fine della stagione, lasciando i tifosi senza possibilità di assistere alle partite lontano da casa.

Trasferte vietate, il Tar del Lazio respinge i ricorsi e conferma le chiusure fino a fine stagione con una brutta sorpresa per un big match. Il verdetto tanto atteso è giunto e porta con sé  conseguenze durissime per gli appassionati  che seguono la squadra lontano dalle mura amiche. Nelle ultime ore, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso un pronunciamento definitivo che sancisce  la conferma del divieto di viaggiare  per i sostenitori di Roma, Napoli e Fiorentina fino al termine dell’attuale stagione calcistica. Questa posizione netta scaturisce dalla volontà di rigettare le istanze cautelari che erano state formalmente presentate dalle rispettive associazioni di tifosi.🔗 Leggi su Juventusnews24.comImmagine generica

