Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. La decisione conferma la scelta di denominare il principale scalo della zona con il nome dell’ex premier. I ricorrenti avevano contestato questa decisione, ma il tribunale ha respinto le loro argomentazioni.

Il Tar della Lombardia ha respinto i ricorsi contro l’ intitolazione dell’ aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi presentati dai Comuni di Milano, Cardano al Campo, Samarate e Somma Lombardo. I giudici hanno stabilito che questi ultimi non hanno titolo per opporsi a una decisione che rientra nella sfera di competenza statale e che ha natura prevalentemente simbolica. L’intitolazione di un aeroporto, ha chiarito il Tar, non può essere assimilata a quella di strade o piazze, ambito in cui i Comuni esercitano poteri diretti, perché sono infrastrutture appartenenti al demanio statale e funzionali a interessi di rilievo nazionale e internazionale (come il trasporto di persone e merci).🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’aeroporto di Malpensa resta dedicato a Belusconi

Aeroporto Silvio Berlusconi #standupcomedy

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