Il Tribunale Amministrativo ha confermato che l’aeroporto di Malpensa manterrà il nome dedicato a Silvio Berlusconi, respingendo i ricorsi presentati dai Comuni che chiedevano di modificare l’intitolazione. La decisione è arrivata dopo una valutazione sulla legittimità della scelta, senza modificare la denominazione ufficiale del terminal. La questione è rimasta al centro di discussioni legali e amministrative, con le autorità che hanno confermato la denominazione attuale.

Il Tar della Lombardia ha confermato l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, respingendo i ricorsi di alcuni comuni per mancanza di legittimazione. Fra le motivazioni, il fatto che l’intitolazione è da considerarsi un “atto simbolico” che non produce effetti lesivi sui territori. Soddisfazione dal centrodestra per la decisione dei giudici e critiche dalle amministrazioni locali. La decisione sull’aeroporto di Malpensa Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha confermato la legittimità dell’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, respingendo i ricorsi avanzati dal Comune di Milano e da alcuni comuni limitrofi della provincia di Varese: Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il nome non si cambia: Tar gela i Comuni che avevano fatto ricorso

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Il Tar della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni della provincia di Varese contro l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. #malpensa #berlusconi #silvioberlusconi - facebook.com facebook

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