Malpensa confermata l' intitolazione dell' aeroporto a Silvio Berlusconi | Nome simbolico Comuni non qualificati a opporsi

Il Tribunale amministrativo ha confermato l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. I Comuni di Milano e alcuni del Varesotto avevano presentato ricorso contro questa decisione, ma il Tar ha respinto le loro opposizioni, definendo l'atto come simbolico e non soggetto a qualifiche o opposizioni da parte delle amministrazioni locali. La questione riguarda la scelta di intitolare l'aeroporto al politico scomparso.

Aeroporto di Milano-Malpensa Silvio Berlusconi, il nome di uno dei principali scali italiani è stato confermato dal Tribunale amministrativo regionale lombardo. Respinti dunque i ricorsi del Comune di Milano e di alcuni Comuni del Varesotto, che si erano schierati contro la decisione di intitolare - a poco più di un anno dalla sua morte - la struttura al quattro volte premier italiano., Secondo il Tar, i Comuni non hanno alcun diritto a opporsi a una decisione che "rientra nella sfera di competenza statale e ha natura prevalentemente simbolica". Secondo i giudici, l’intitolazione di un aeroporto non può essere assimilata alla toponomastica tradizionale, quella delle strade o delle piazze in cui i Comuni esercitano poteri diretti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Malpensa, confermata l'intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi: "Nome simbolico, Comuni non qualificati a opporsi" Notizie correlate Malpensa, confermata l'intitolazione a Silvio Berlusconi: "Nome simbolico, Comuni non qualificati a opporsi"Aeroporto di Milano-Malpensa Silvio Berlusconi, il nome di uno dei principali scali italiani è stato confermato dal Tribunale amministrativo... Aeroporto Malpensa, il Tar respinge i ricorsi: resta l'intitolazione a Silvio BerlusconiL'aeroporto internazionale di Milano-Malpensa manterrà il nome di Silvio Berlusconi. Una raccolta di contenuti Malpensa resta Aeroporto Silvio Berlusconi: il Tar boccia i ricorsi dei ComuniRespinte le opposizioni guidate da Milano e da tre Comuni del Varesotto. Confermata la legittimità dell’iter amministrativo per l’intitolazione. laprovinciadivarese.it Aeroporto Malpensa, il Tar respinge i ricorsi: resta l'intitolazione a Silvio BerlusconiIl Tribunale Amministrativo conferma la regolarità dell'iter. Bestetti (FdI): Vittoria contro ricorsi ideologici, ora gli odiatori si attacchino al tram ... milanotoday.it