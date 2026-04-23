Malpensa confermata l' intitolazione a Silvio Berlusconi | Nome simbolico Comuni non qualificati a opporsi

Il Tar ha confermato l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, respingendo il ricorso presentato dal Comune di Milano e da altri comuni del Varesotto. Secondo la sentenza, il nome rappresenta un atto simbolico e i comuni non sono autorizzati a opporsi a questa decisione. La questione riguarda la possibilità di modificare il nome dell'aeroporto e le implicazioni legate ai ricorsi amministrativi.

Aeroporto di Milano-Malpensa Silvio Berlusconi, il nome di uno dei principali scali italiani è stato confermato dal Tribunale amministrativo regionale lombardo. Respinti dunque i ricorsi del Comune di Milano e di alcuni Comuni del Varesotto, che si erano schierati contro la decisione di intitolare - a poco più di un anno dalla sua morte - la struttura al quattro volte premier italiano., Secondo il Tar, i Comuni non hanno alcun diritto a opporsi a una decisione che "rientra nella sfera di competenza statale e ha natura prevalentemente simbolica". Secondo i giudici, l’intitolazione di un aeroporto non può essere assimilata alla toponomastica tradizionale, quella delle strade o delle piazze in cui i Comuni esercitano poteri diretti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Malpensa, confermata l'intitolazione a Silvio Berlusconi: "Nome simbolico, Comuni non qualificati a opporsi" Notizie correlate Aeroporto Malpensa, il Tar respinge i ricorsi: resta l'intitolazione a Silvio BerlusconiL'aeroporto internazionale di Milano-Malpensa manterrà il nome di Silvio Berlusconi. Leggi anche: L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar boccia i ricorsi di Milano e di altri Comuni del Varesotto Una raccolta di contenuti Malpensa resta Aeroporto Silvio Berlusconi: il Tar boccia i ricorsi dei ComuniRespinte le opposizioni guidate da Milano e da tre Comuni del Varesotto. Confermata la legittimità dell’iter amministrativo per l’intitolazione. laprovinciadivarese.it Malpensa, l'aeroporto resta intitolato a Silvio Berlusconi. Il Tar respinge i ricorsiSecondo i giudici amministrativi della Lombardia, l'iter che ha portato all'intitolazione dello scalo al Cavaliere è stato corretto ... ilgiornale.it