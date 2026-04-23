Malpensa aeroporto rimane intitolato a Silvio Berlusconi La figlia Marina | Tar rimette cose a posto

L’aeroporto di Malpensa continua a portare il nome di Silvio Berlusconi, nonostante i ricorsi presentati contro questa intitolazione. La figlia dell’ex premier ha commentato la decisione del Tribunale amministrativo regionale, definendola una rettifica che mette fine a quanto definisce attacchi giudiziari basati su motivazioni ideologiche. I ricorsi erano stati presentati nel tentativo di cambiare il nome dell’aeroporto, ma la decisione del Tar ha confermato che il nome rimarrà invariato.

(Adnkronos) – "La decisione del Tar, finalmente, rimette le cose al loro posto. I ricorsi contro l’intitolazione di Malpensa a mio padre, intrisi della solita ideologia trita e ritrita, sono stati l’ennesimo attacco giudiziario nei suoi confronti". Lo dichiara Marina Berlusconi, dopo la decisione del Tar che conferma l'intitolazione dello scalo milanese a Silvio Berlusconi. Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dal Comune di Milano e da alcuni Comuni della provincia di Varese. "Intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi -prosegue la primogenita del Cav- è il giusto riconoscimento a un uomo che è sempre stato capace di guardare oltre l'orizzonte: oggi il suo nome continua a sovrastare le piccole miserie di coloro che non riescono a perdonargli la sua grandezza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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