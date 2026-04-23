Malasanità e scontri | l' Asp condannata per un polso mal curato nega il patrocinio legale al medico colpevole

Un paziente che si era recato in ospedale per un trauma al polso e al gomito ha presentato una causa contro l'Azienda sanitaria locale, accusandola di aver fornito cure inadeguate. Dopo aver subito un intervento chirurgico senza ottenere miglioramenti, ha deciso di portare il caso in tribunale, coinvolgendo l'ente pubblico. La struttura sanitaria ha negato di aver fornito assistenza colpevole e si è rifiutata di patrocinare legalmente il medico coinvolto.

Finisce in ospedale per un trauma al polso e al gomito. Dopo le cure ritenute errate, la spola fra la Sicilia e l'Emilia Romagna e un intervento chirurgico senza esito, l'ex paziente dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso cita l'Asp in tribunale. Chiedeva un risarcimento danni di 115 mila euro.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Addio al “Tato”: scompare il medico che ha curato la ValtellinaIl capoluogo della Valtellina si prepara a dare l’ultimo saluto a una figura centrale della sanità locale. Ipertiroidismo curato male in carcere? Il caso approda in tribunale: l'Asp si difende a NapoliDalle celle del carcere alle corsie degli ospedali di mezza Italia, fino a finire davanti ai giudici del tribunale di Napoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Malasanità: come fare per ottenere il risarcimento danniLe recenti vicende di cronaca nazionale hanno portato all’attenzione della collettività casi di malasanità gravi, che hanno comportato il decesso o la grave disabilità delle persone coinvolte. Per ... disabili.com «L’unico a pagare sono io. E nessuno chiede scusa». La storia del barbiere Piero, rovinato dalla malasanitàUna storia sua, la storia di Piero. Ma una storia che può capitare ad altri. Perché quando la malasanità si accanisce, e mortifica la vita delle persone e il loro diritto ad essere curate e curate ... ilmessaggero.it