Il capoluogo della Valtellina si appresta a salutare una figura molto conosciuta nel settore sanitario locale. Dopo anni di attività, il medico che ha dedicato gran parte della sua carriera alla cura della comunità lascia il suo ruolo. La sua presenza ha segnato un periodo importante per la sanità della zona, e ora si svolgono i preparativi per il suo addio pubblico. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per molti abitanti.

Il capoluogo della Valtellina si prepara a dare l’ultimo saluto a una figura centrale della sanità locale. Oggi, martedì 14 aprile 2026, alle ore 15, la Collegiata di Sondrio ospiterà le esequie del dottor Pierluigi Patriarca, noto tra la popolazione come il Tato, scomparso all’età di 97 anni. Il medico, nato nel 1929, ha segnato la storia clinica della provincia attraverso decenni di dedizione alla pediatria e alle malattie infettive. L’impatto scientifico e sociale di un primario d’eccellenza. La carriera di Patriarca non si è limitata alla pratica ambulatoriale, ma ha influenzato profondamente l’assetto ospedaliero regionale. Grazie alla sua guida, i reparti di pediatria di Morbegno e Sondrio hanno raggiunto standard qualitativi di altissimo livello, trasformando le strutture in centri di riferimento per l’intero territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio al “Tato”: scompare il medico che ha curato la Valtellina

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