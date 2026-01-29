Ipertiroidismo curato male in carcere? Il caso approda in tribunale | l' Asp si difende a Napoli
Un caso di ipertirodismo trattato male in carcere finisce in tribunale a Napoli. L’Asp si difende, mentre le accuse puntano a una gestione inappropriata della salute dei detenuti. La vicenda, che ha coinvolto diversi ospedali e strutture sanitarie, si apre ora davanti ai giudici.
Dalle celle del carcere alle corsie degli ospedali di mezza Italia, fino a finire davanti ai giudici del tribunale di Napoli. È la parabola di un caso di presunta malasanità che vede protagonista, fra gli altri, l'Asp di Agrigento, chiamata a rispondere del trattamento medico riservato a un uomo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
