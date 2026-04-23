Dopo aver incontrato calciatori e allenatori, Giovanni Malagò ha dichiarato che lo spirito durante l'incontro era ottimo e che nei prossimi giorni si aspetteranno ulteriori valutazioni. Il presidente del CONI continua le sue consultazioni in vista delle elezioni della Federcalcio, previste per il 22 giugno. La sua agenda prevede altri incontri prima di formulare eventuali decisioni o commenti ufficiali.

Giovanni Malagò prosegue il suo giro di consultazioni in vista delle elezioni Figc del 22 giugno. Oggi a Roma ha incontrato per due ore l’Associazione calciatori (AIC) di Umberto Calcagno e l’Associazione allenatori (AIAC) di Renzo Ulivieri, le due componenti tecniche che pesano per il 30% dei voti nell’assemblea elettiva. All’uscita dall’incontro, Malagò ha commentato: “ Due ore di incontro con calciatori e allenatori, abbiamo parlato di tanti temi, mi hanno fatto presente quelle che sono le loro istanze, le problematiche che si uniscono ad altre componenti. Mi sono molto documentato, credo che la prossima settimana faranno un’assemblea e delle riflessioni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Malagò dopo l’incontro con calciatori e allenatori: “Lo spirito era ottimo, aspettiamo qualche giorno e poi tiriamo le considerazioni”

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