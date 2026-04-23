Il presidente della Federazione italiana di calcio ha incontrato le rappresentanze dei calciatori e degli allenatori. L'incontro, durato due ore, ha visto un confronto sui temi legati al settore e alle problematiche delle varie componenti. Durante la riunione sono state condivise le istanze di calciatori e allenatori, che si sono unite a quelle di altre figure coinvolte nel mondo del calcio.

"Sono state due ore di incontro con l'Associazione calciatori e con quella allenatori, abbiamo parlato di tanti temi, mi hanno fatto presente le loro istanze e le loro problematiche, che si uniscono a quelle delle altre componenti". Queste le parole di Giovanni Malagò al termine dell'incontro con Assocalciatori e Assoallenatori. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elezioni Figc, Malagò incontra l'AIC: "Incontro positivo, c'è grande spirito"

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