Durante una conferenza stampa alla Camera, la madre di una famiglia coinvolta in un episodio nel bosco ha dichiarato di aver assistito a una crudeltà senza precedenti. La coppia, al centro dell’attenzione pubblica, è stata incontrata anche con il presidente del Senato prima di essere ricevuta a Montecitorio. Intanto, si attende la decisione dei giudici riguardo al ricongiungimento familiare.

Dopo l’incontro con il presidente del Senato, la coppia della famiglia nel bosco è stata stati ricevuta alla Camera. I genitori dei bimbi, che vivevano in un casolare senza acqua, senza luce e senza servizi igienici, hanno partecipato a una conferenza stampa alla Camera, promossa dalla presidente della Commissione Infanzia Michela Vittoria Brambilla, per ribadire la richiesta di ricongiungimento con i figli. Dallo scorso novembre alla madre e al padre è stata sospesa la responsabilità genitoriale: per questo i bambini sono stati ospitati per ordine del Tribunale per i minorenni dell’Aquila in una struttura. Accompagnati dal loro legale, Marco Femminella, i due – che dopo aver rifiutato diverse soluzioni abitative, hanno ricevuto una casa dal comune di Palmoli – hanno denunciato quella che definiscono una separazione ingiusta e dolorosa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mai vista tanta crudeltà”, la mamma della famiglia nel bosco in conferenza stampa alla Camera. Attesa per la decisione dei giudici sul ricongiungimento

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