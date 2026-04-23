Mai vista tanta crudeltà la mamma della famiglia nel bosco in conferenza stampa alla Camera Attesa per la decisione dei giudici sul ricongiungimento
Durante una conferenza stampa alla Camera, la madre di una famiglia coinvolta in un episodio nel bosco ha dichiarato di aver assistito a una crudeltà senza precedenti. La coppia, al centro dell’attenzione pubblica, è stata incontrata anche con il presidente del Senato prima di essere ricevuta a Montecitorio. Intanto, si attende la decisione dei giudici riguardo al ricongiungimento familiare.
Dopo l’incontro con il presidente del Senato, la coppia della famiglia nel bosco è stata stati ricevuta alla Camera. I genitori dei bimbi, che vivevano in un casolare senza acqua, senza luce e senza servizi igienici, hanno partecipato a una conferenza stampa alla Camera, promossa dalla presidente della Commissione Infanzia Michela Vittoria Brambilla, per ribadire la richiesta di ricongiungimento con i figli. Dallo scorso novembre alla madre e al padre è stata sospesa la responsabilità genitoriale: per questo i bambini sono stati ospitati per ordine del Tribunale per i minorenni dell’Aquila in una struttura. Accompagnati dal loro legale, Marco Femminella, i due – che dopo aver rifiutato diverse soluzioni abitative, hanno ricevuto una casa dal comune di Palmoli – hanno denunciato quella che definiscono una separazione ingiusta e dolorosa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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