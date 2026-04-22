Famiglia nel bosco Catherine Birmingham in lacrime alla Camera | Contro i nostri figli una crudeltà mai vista

Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, oggi è intervenuta col marito durante l'incontro con la stampa alla Camera dei deputati promosso dalla presidente della commissione infanzia, Michela Vittoria Brambilla. "Mai pensato di vivere così tanta sofferenza" ha dichiarato Nathan Trevallion.🔗 Leggi su Fanpage.it

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