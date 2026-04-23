Magis Testa | Crescita forte nel settore delle rinnovabili

Il rappresentante del Gruppo Magis ha annunciato una crescita significativa nel settore delle energie rinnovabili. Secondo quanto dichiarato, l’azienda collabora con numerose imprese locali e occupa molte persone sul territorio. La comunicazione si concentra sull’espansione delle attività nel settore delle fonti di energia sostenibili. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici di progetti o risultati raggiunti.

(Adnkronos) – “Come Gruppo Magis diamo lavoro a tante imprese e tante persone sul territorio veneto. In questa fase, inoltre, abbiamo scelto di aumentare i nostri trasferimenti nei confronti del non profit e di chi assiste le persone in difficoltà economica e diamo dividendi ulteriori ai Comuni allo stesso scopo. L’altro valore è quello di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

La Réunion sous la menace climatique : cyclones, érosion et urgence écologique | Documentaire AMP

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