Conto Energia | il Governo riduce le tariffe tra bilancio e allarme per investimenti nel settore rinnovabili

Il Governo italiano ha deciso di abbassare le tariffe del Conto Energia, motivando questa scelta con la necessità di contenere i costi pubblici. La rimodulazione degli incentivi potrebbe influire sugli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, già in difficoltà. In particolare, alcune aziende temono che le nuove tariffe ridotte possano rallentare i progetti di impianti fotovoltaici già programmati. Questa decisione si inserisce in un quadro di bilancio statale che richiede risparmi, ma preoccupa chi lavora nel settore delle energie pulite.

Conto Energia: Il Governo Rimodula gli Incentivi, Tra Necessità di Bilancio e Timori per il Settore. Il governo italiano ha varato una rimodulazione volontaria degli incentivi per il Conto Energia, offrendo agli operatori la possibilità di estendere il sostegno economico a fronte di una riduzione delle tariffe. La decisione, formalizzata con il decreto legge noto come DL Bollette 2026 il 13 febbraio 2026, mira a riequilibrare un sistema sotto pressione, ma solleva preoccupazioni sulla sua impatto sulla redditività degli impianti e sugli investimenti futuri. Una Riforma Necessaria, Dietro le Quinte un Dibattito Acceso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Energia, Pichetto Fratin: tutte le strategie del governo contro il caro-bolletteSul tema del costo dell’energia «è sempre alta l’attenzione del governo verso famiglie e imprese». Lo ha assicurato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al ... milanofinanza.it

CONVEGNO SUL CONTO TERMICO 3.0 ORGANIZZATO DAL CLUSTER ENERGIA BASILICATA A POTENZA facebook

DL Bollette, Confagricoltura chiede la rimozione del taglio agli incentivi del Conto energia: Per l'organizzazione agricola, la previsione "rischia di produrre effetti fortemente negativi su un comparto… dlvr.it/TQwKb7 #EnergiaSolare #Fotovoltaico #TransizioneE x.com