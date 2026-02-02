Museo di Arte Urbana apre le porte all’Interporto | l’arte di strada diventa protagonista dell’Art Week Bologna 2026

L’Interporto di Bologna si trasforma in una grande galleria a cielo aperto. Dal 5 al 8 febbraio 2026, durante l’Art Week, il polo logistico si apre ai visitatori con il Museo di Arte Urbana. Sono quattro giorni in cui l’arte di strada prende il centro della scena, grazie a un progetto di Prologis e artisti italiani e internazionali. Le pareti dell’Interporto diventano tele viventi, un modo nuovo di vedere e vivere l’arte in uno spazio normalmente dedicato alla logistica.

L'Interporto di Bologna, storico polo logistico del capoluogo emiliano, diventa per quattro giorni il palcoscenico di un'innovativa manifestazione culturale: dal 5 al 8 febbraio 2026, durante l'Art Week Bologna, si apre al pubblico il Museo di Arte Urbana a cielo aperto, un progetto ideato da Prologis in collaborazione con artisti italiani di rilievo internazionale. Il luogo, solitamente dedicato al traffico merci e ai flussi di distribuzione, si trasforma in un'ampia galleria all'aperto, dove container, facciate industriali e spazi aperti diventano tela per opere d'arte che esplorano temi come sostenibilità, identità collettiva e rinnovamento del paesaggio urbano.

