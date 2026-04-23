Giovedì 23 aprile, nella città di Bari, si terrà la presentazione del progetto Maggio dell’Antimafia dedicato al distretto locale. L’iniziativa coinvolge diverse realtà culturali e istituzionali con l’obiettivo di promuovere la memoria e la legalità attraverso eventi e attività dedicate. La manifestazione si inserisce in un calendario di appuntamenti che si svolgono durante il mese di maggio, focalizzati sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla valorizzazione delle tradizioni civili.

? Cosa sapere Bari presenta giovedì 23 aprile il progetto Maggio dell'Antimafia per il distretto locale.. L'iniziativa tra Bari, Foggia e Trani commemora l'anniversario della strage di Capaci.. Alle ore 11 di questo giovedì 23 aprile, la sala ex Tesoreria di Palazzo della Città a Bari ospiterà la presentazione del progetto Maggio dell’Antimafia ed. 2026, un percorso che coinvolgerà l’intero distretto tra il 21 e il 25 maggio prossimi. Il cuore pulsante dell’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati con il supporto dei Comuni di Bari, Foggia e Trani e la collaborazione di Libera contro le Mafie, si basa su una visione precisa: trasformare il ricordo di chi ha combattuto per la giustizia in un impegno collettivo che investa sulle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maggio dell’Antimafia: Bari guida la memoria tra cultura e legalità

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