Addio a Rosetta Scopelliti | tra cultura legalità e memoria

Reggio Calabria piange la scomparsa di Rosetta Scopelliti, docente di Lettere presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, deceduta il 6 aprile 2026. La sua figura era nota nel settore scolastico e culturale della città, dove aveva insegnato per molti anni. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra studenti, colleghi e membri della comunità locale.

Reggio Calabria saluta Rosetta Scopelliti, docente di Lettere del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, scomparsa il 6 aprile 2026. La comunità cittadina e scolastica esprime un profondo dolore per la perdita di un’educatrice che ha segnato generazioni di studenti. Il vuoto lasciato dalla professoressa non riguarda solo l’aula. Al Leonardo da Vinci, Rosetta Scopelliti era considerata un pilastro culturale, capace di instillare nei giovani la passione per lo studio e il valore intrinseco della conoscenza. Oltre all’impegno accademico, la sua figura era profondamente radicata nel tessuto sociale di Campo Calabro. In questo contesto, la sua presenza nella comunità parrocchiale era sinonimo di generosità e spirito di servizio verso il prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Rosetta Scopelliti: tra cultura, legalità e memoria Inaugurato impianto, Scopelliti: "Importante presidio di sport, legalità e partecipazione civica"Il Coni Calabria ha accolto con grande soddisfazione l’inaugurazione dell’impianto sportivo Antonino Scopelliti, avvenuta nella città di Villa San... Cultura della legalità: prosegue il dialogo tra Carabinieri e studentiTempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno, nell’ambito del progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri d’intesa con il Ministero dell’Istruzione,...