Beethoven 199 l’integrale dei quartetti del genio di Bonn

Beethoven 199, l’integrale dei quartetti del compositore di Bonn, sarà presentato a Firenze il 21 aprile 2026. L’evento riunisce tutte le composizioni dedicate ai quartetti, interpretate da diversi ensemble nel corso dell’anno. La rassegna mira a offrire un approfondimento completo delle opere di Beethoven, con esecuzioni che attraversano varie epoche e stili. La proposta si inserisce nel calendario musicale della città, attirando appassionati e studiosi da tutta Italia.

Firenze, 21 aprile 2026 – Beethoven è sempre una superstar nelle sale da concerto, ma nel 2027 lo sarà di più. In occasione del bicentenario della morte del genio di Bonn si prevede un profluvio di progetti beethoveniani. “Gli Amici della Musica di Firenze giocano d’anticipo spiega il direttore artistico Andrea Lucchesini e propongono Beethoven 199, un ciclo integrale dei quartetti per archi che si inserisce nel cartellone dell’88° Maggio Musicale Fiorentino, realizzando una preziosa coproduzione col Festival nella cui programmazione spicca l’esecuzione integrale delle 9 Sinfonie dirette da Daniele Gatti”. Da 24 aprile al 21 maggio, alle 20, nella Sala Coro del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, saranno di scena sei formazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beethoven 199, l’integrale dei quartetti del genio di Bonn Notizie correlate Nintendo Switch a 199$: l’affare del ricondizionato Grado AUn bundle di Nintendo Switch, in condizioni quasi pari al nuovo, è attualmente disponibile al prezzo di 199,99 dollari rispetto ai classici 299,99. Leggi anche: Il discorso integrale di Sanchez con la riposta a Trump: “La guerra riempie le tasche dei soliti pochi, non ripetiamo gli errori del passato” Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Al Maggio Fiorentino l’integrale dei Quartetti di Beethoven; IL SOLE 24 ORE * CULTURA: AL MAGGIO FIORENTINO L’INTEGRALE DEI QUARTETTI DI BEETHOVEN. Beethoven 199, l’integrale dei quartetti del genio di BonnUn ciclo degli Amici della Musica al Maggio Musicale Fiorentino, in vista delle celebrazioni del bicentenario della morte del musicista. Inaugura il Quator Van Kuijk il 24 aprile ... lanazione.it Al Maggio Fiorentino l’integrale dei Quartetti di BeethovenA Torino al via la terza edizione di Seven Springs – il suono della Holden. Su RadioTre Rai spiccano le Lezioni di Musica ... ilsole24ore.com New Podcast! "Giovanni Bietti "Beethoven. Sinfonia n. 6 Pastorale"" on @spreaker #beethoven #capirelasestasinfonia #carocci #giovannibietti #ilpostodelleparole x.com Il Concerto per pianoforte n.4 di Beethoven è uno dei suoi lavori più innovativi e poetici, composto tra il 1805 e il 1806, in un periodo in cui stava già ridefinendo completamente il linguaggio del concerto pianistico. Spicca fra gli altri concerti beethoveniani per facebook