69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al Pollini il Quartetto Van Kuijk
Il Quartetto Van Kuijk sarà l'ultimo a esibirsi nella 69a stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova, con un concerto programmato per martedì 21 aprile 2026 alle 20 al Teatro Pollini. La formazione francese, composta da quattro musicisti, proporrà un programma di musica da camera. La serata concluderà l’annuale stagione musicale organizzata dall’associazione padovana.
Il concerto del Quartetto Van Kuijk chiude la 69a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padovamartedì 21 aprile 2026, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini di Padova. E’ un concerto di chiusura che però segna anche un nuovo inizio, e precisamente il ciclo monografico dedicato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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