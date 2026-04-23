Maggie Gyllenhaal sarà la presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 83

Maggie Gyllenhaal sarà la presidente della giuria alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre. La partecipazione dell’attrice americana come presidente della Giuria internazionale del Concorso segna un’ulteriore presenza di figure di rilievo nel settore cinematografico alla manifestazione. La sua nomina è stata annunciata in vista dell’evento, che si svolgerà tra pochi mesi nella città lagunare.

A presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 83.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, sarà Maggie Gyllenhaal. Come stabilito dal CDA della Biennale, che ha accolto la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera, la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense guiderà i giurati che assegneranno il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. Nell’accettare l’invito, Gyllenhaal ha dichiarato: «Sono entusiasta di accettare l’invito a presiedere la Giuria della Mostra di Venezia di quest’anno. Venezia ha sempre sostenuto voci autentiche e singolari e sono onorata di contribuire a portare avanti questa tradizione coraggiosa e necessaria.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Maggie Gyllenhaal sarà la presidente di giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026

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