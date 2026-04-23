Maggie Gyllenhaal guiderà la giuria internazionale della 83 Mostra del cinema

Da veneziatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regista e attrice statunitense Maggie Gyllenhaal sarà la presidente della giuria internazionale della 83ª Mostra del cinema. La manifestazione si terrà prossimamente e vedrà la partecipazione di vari professionisti del settore. La scelta di Gyllenhaal come presidente è stata comunicata in una nota ufficiale. La sua presenza si aggiunge alle altre componenti della giuria, che valuteranno le opere in concorso durante l’evento.

La regista e attrice statunitense Maggie Gyllenhaal sarà la presidente della giuria internazionale della 83. Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia (in programma dal 2 al 12 settembre), che assegnerà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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