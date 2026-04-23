Maggie Gyllenhaal è stata annunciata come presidente della Giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026. L’attrice e regista statunitense ha già partecipato a numerosi festival cinematografici e ha diretto alcuni film. La scelta di Gyllenhaal come presidente della giuria è stata comunicata dall'organizzazione della mostra. La manifestazione si terrà nel corso di settembre 2026.

Sarà Maggie Gyllenhaal a presiedere la Giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026. L’attrice e regista statunitense, protagonista di Secretary e Crazy Heart, guiderà la commissione chiamata ad assegnare il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali della kermesse, in scena dal 2 al 12 settembre. Chi è Maggie Gyllenhaal, Presidente di Venezia 2026. Maggie Gyllenhaal, attrice e regista statunitense, sarà Presidente di Giuria della prossima Mostra del Cinema di Venezia. L’artista, sorella di Jake Gyllenhaal, ha recitato in pellicole come Secretary, Il Cavaliere Oscuro e Crazy Heart, per cui ha ricevuto una nomination all’Oscar come Miglior Attrice non Protagonista.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maggie Gyllenhaal, chi è la Presidente di Giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026

Notizie correlate

Mostra Cinema Venezia 2026, Maggie Gyllenhaal presidente di giuria: ecco chi è“Sarà la regista, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense Maggie Gyllenhaal, (La figlia oscura, La sposa!, Crazy Heart) a presiedere la...

Venezia 83: Maggie Gyllenhaal sarà la Presidente di Giuria della Mostra del Cinema 2026La notizia è ufficiale: sarà Maggie Gyllenhaal a guidare la Giuria Internazionale dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il film che doveva consacrare Julia Roberts e che invece ha cambiato la carriera di tutte le altre; Ecco chi sarà il nuovo Aragorn nel ‘Signore degli Anelli – Caccia a Gollum’; HBO MAX – Ecco le Novità di Marzo 2026; Oroscopo del giorno – 16 aprile 2026.

Maggie Gyllenhaal, chi è la Presidente di Giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026Sarà Maggie Gyllenhaal a presiedere la Giuria della Mostra del Cinema di Venezia 2026. L’attrice e regista statunitense, protagonista di Secretary e Crazy Heart, guiderà la commissione chiamata ad ass ... dilei.it

Maggie Gyllenhaal presiederà l’83ª Mostra del Cinema di VeneziaMaggie Gyllenhaal sarà la presidente di giuria internazionale del Concorso all'83ª Mostra del Cinema di Venezia. mam-e.it

#Venezia2026, sarà #MaggieGyllenhaal a guidare la giuria della Mostra del #Cinema di Mario Vai x.com

C’è uno sguardo insieme inquieto e lucidissimo, ed è quello di Maggie Gyllenhaal, scelta per presiedere la Giuria internazionale della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Un’artista che ha attraversato il cinema senza mai smussar - facebook.com facebook