Hanno contrastato la mafia con risultati lusinghieri cittadinanza onoraria ai generali Gibilaro e Galletta

Il sindaco Roberto Lagalla ha deciso di premiare con la cittadinanza onoraria Ignazio Gibilaro e Riccardo Galletta, due generali che hanno combattuto la mafia con risultati concreti. Con due determine firmate oggi, il Comune riconosce ufficialmente il loro impegno e i successi ottenuti nella lotta contro la criminalità organizzata.

Il sindaco Roberto Lagalla, con due determine firmate oggi, ha conferito la cittadinanza onoraria a Ignazio Gibilaro e Riccardo Galletta, rispettivamente generale della guardia di finanze e generale dei carabinieri. Entrambi si sono distinti "per l'elevato impegno profuso" e i "lusinghieri

