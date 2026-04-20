Il Pd presenta un ddl per dare la cittadinanza ai testimoni di giustizia stranieri

Il Partito Democratico ha proposto un disegno di legge che prevede modifiche alla legge sulla cittadinanza. La proposta mira a facilitare l’ottenimento della cittadinanza per i cittadini stranieri che collaborano con le autorità denunciando organizzazioni criminali o mafiose. La proposta si concentra sull’introduzione di un percorso più rapido e agevole per queste persone. La misura interessa principalmente testimoni di giustizia stranieri che abbiano fornito informazioni utili alle indagini.

Modificare la legge sulla cittadinanza per premiare e sostenere lo straniero che denuncia le organizzazioni criminali e mafiose. È questo il cuore del disegno di legge depositato dal capogruppo Pd in commissione antimafia e primo firmatario al Senato Walter Verini, dalla responsabile Legalità del partito Enza Rando, dal deputato Federico Gianassi, capogruppo Pd in commissione Giustizia, primo firmatario alla Camera e dalla deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd. La proposta punta a modificare la legge n. 91 del 1992, introducendo una corsia dedicata per i cittadini stranieri che decidono di testimoniare contro la criminalità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Pd presenta un ddl per dare la cittadinanza ai testimoni di giustizia stranieri Notizie correlate Dal Pd la proposta di legge per riconoscere la cittadinanza agli stranieri collaboratori di giustiziaFIRENZE- Premiare e sostenere lo straniero che mostra il coraggio di denunciare la criminalità e sceglie di sostenere la battaglia per la legalità. Scuole paritarie, anni di servizio che non contano per la carriera: il DDL Bucalo-Petrenga al Senato vuole cambiare le regole sul pre-ruolo: “Dare il senso di giustizia ai docenti”. INTERVISTALa sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, in Piazza Capranica 72 a Roma, ha ospitato il convegno dal titolo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Celiachia e controlli: il consigliere Zanella (PD) presenta un disegno di legge; Manduria, il PD non presenta lista per le amministrative; Il Pd presenta la sua lista a sostegno del candidato sindaco di Cervia Mirko Boschetti; Radicati nel futuro: il Pd di Somma presenta i suoi candidati. C’è anche Bellaria. Il Pd presenta la sua lista a sostegno del candidato sindaco di Cervia Mirko BoschettiOtto uomini e otto donne, provenienti da diverse parti del territorio, con l'idea di dare «un'ampia rappresentanza e risposte trasversali» ... ravennaedintorni.it Confindustria Salerno presenta il “Catalogo formativo 2026” "20 enti di formazione associati coinvolti" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #confindustriasalerno #catalogoformatico #iannece #Saggese #Cronaca #confindustria #salerno #presenta facebook mercoledì 22 aprile 18.15 @santegidionews Adrien Candiard presenta il suo libro QUANDO ARRIVA LA FELICITÀ presso la Comunità di S. Egidio. Intervengono Armando Matteo, Igiaba Scego, modera Marco Impagliazzo ( @Marco_europa) x.com