Il Pd presenta un ddl per dare la cittadinanza ai testimoni di giustizia stranieri

Da ilgiornale.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico ha proposto un disegno di legge che prevede modifiche alla legge sulla cittadinanza. La proposta mira a facilitare l’ottenimento della cittadinanza per i cittadini stranieri che collaborano con le autorità denunciando organizzazioni criminali o mafiose. La proposta si concentra sull’introduzione di un percorso più rapido e agevole per queste persone. La misura interessa principalmente testimoni di giustizia stranieri che abbiano fornito informazioni utili alle indagini.

Modificare la legge sulla cittadinanza per premiare e sostenere lo straniero che denuncia le organizzazioni criminali e mafiose. È questo il cuore del disegno di legge depositato dal capogruppo Pd in commissione antimafia e primo firmatario al Senato Walter Verini, dalla responsabile Legalità del partito Enza Rando, dal deputato Federico Gianassi, capogruppo Pd in commissione Giustizia, primo firmatario alla Camera e dalla deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd. La proposta punta a modificare la legge n. 91 del 1992, introducendo una corsia dedicata per i cittadini stranieri che decidono di testimoniare contro la criminalità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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