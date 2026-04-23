Giovedì 23 aprile si svolge al Masters 1000 di Madrid l'incontro tra il tennista greco, che occupa l'ottantesimo posto del ranking ATP, e il giovane statunitense. L'ex numero tre mondiale ha subito una perdita di posizioni dopo la sconfitta a Monaco. La sfida si svolge in un momento di difficoltà per il giocatore greco, che cerca di risollevarsi in un torneo importante.

?? Cosa sapere Tsitsipas affronta Kypson giovedì 23 aprile al Masters 1000 di Madrid. L'ex numero 3 ATP scende all'80° posto dopo la sconfitta a Monaco. Il primo turno del Masters 1000 di Madrid prevede giovedì 23 aprile alle ore 14:00 un confronto diretto tra Patrick Kypson e Stefanos Tsitsipas, in un match che vede contrapposti un giocatore ripescato e un ex top 3 dell'ATP in profonda crisi. L'americano classe 1999 ha ottenuto un posto nel tabellone principale dopo aver superato l'ost .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, sfida tra fame e crisi: Tsitsipas deve fermare Kypson

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