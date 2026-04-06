Tsitsipas e Ivanisevic | guerra aperta tra metodi tossici e crisi

Alla vigilia del torneo di Montecarlo, si accendono le tensioni tra il tennista e l’ex campione, a poche settimane dalla fine della loro breve collaborazione. Tsitsipas e Ivanisevic si sono scambiati accuse pubbliche, parlando di “metodi tossici” e di crisi nei rapporti tra i due. La loro relazione professionale è durata solo alcuni mesi, ma le dichiarazioni di entrambi hanno acceso un confronto diretto.

Stefanos Tsitsipas e Goran Ivanisevic si scagliano accuse reciproche alla vigilia di Montecarlo, dopo il fallimento di una collaborazione durata pochi mesi. Il tennista greco, ora 49esimo nel ranking mondiale, ha ripristinato il team con il padre Apostolos come coach. Il tentativo di svolta intrapreso dal giocatore di Atene nel 2025 mirava a un ritorno ai vertici della disciplina attraverso un cambiamento radicale. L’esperimento con il tecnico croato, noto per aver guidato Novak Djokovic, si è invece trasformato in un conflitto aperto che persiste anche dopo la separazione. Le crepe tra Atene e Zagabria. L’attrito è nato precocemente. Goran Ivanisevic sostiene di aver intuito l’impossibilità del progetto già durante il secondo giorno di allenamento, mentre il greco si trovava a Zagabria per testare le racchette. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tsitsipas e Ivanisevic: guerra aperta tra “metodi tossici” e crisi Tsitsipas attacca ancora Ivanisevic: “Mi ha preso a calci in un momento in cui ero già a terra”Continuano a volare gli stracci tra l’ex top-10 Stefanos Tsitsipas e Goran Ivanisevic. Leggi anche: Goran Ivanisevic svela il momento in cui capì che la collaborazione con Tsitsipas era finita. Si parla di: Tsitsipas deluso da Ivanisevic: 'Il suo comportamento non aveva alcun senso'. Tsitsipas attacca ancora Ivanisevic: Mi ha preso a calci in un momento in cui ero già a terraContinuano a volare gli stracci tra l'ex top-10 Stefanos Tsitsipas e Goran Ivanisevic. La collaborazione tra il tennista greco e l'ex giocatore croato (in ... oasport.it Tsitsipas deluso da Ivanisevic: 'Il suo comportamento non aveva alcun senso'Prosegue la polemica tra Stefanos Tsitsipas e Goran Ivanisevic, ex coach del tennista greco, dopo una collaborazione conclusa in modo turbolento. Tsitsipas, attualmente al numero 49 del ranking ... it.blastingnews.com