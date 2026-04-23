Madrid entra nel vivo | Paolini cerca risposte tra le big spuntano Sabalenka Swiatek e Tsitsipas

Madrid accoglie i primi incontri del torneo, con Jasmine Paolini in campo per il suo esordio, una partita che rappresenta un passaggio cruciale nel suo cammino. Tra le altre protagoniste, spiccano le teste di serie Sabalenka e Swiatek nel femminile, mentre nel maschile si affacciano Tsitsipas e altri giocatori di alto livello. La giornata si svolge tra confronti diretti e attese per le sfide più importanti del torneo.

La giornata del torneo di Madrid mette finalmente al centro Jasmine Paolini, chiamata a un esordio che pesa parecchio più del semplice passaggio di turno. L’azzurra, testa di serie numero 8, affronta la tedesca Laura Siegemund con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la prova opaca di Stoccarda e ritrovare sensazioni, fiducia e continuità sulla terra rossa spagnola. Per Paolini, insomma, non conta solo vincere: serve anche una prestazione che rimetta ordine dopo un avvio di stagione meno brillante del previsto. Non ci sarà soltanto l’azzurra sotto i riflettori. A Madrid debuttano anche alcune delle giocatrici più attese del circuito: Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, sfiderà l’americana Peyton Stearns, mentre Isa Swiatek aprirà il suo cammino contro l’ucraina Daria Snigur, arrivata dalle qualificazioni.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Madrid WTA: Paolini e Cocciaretto nel mirino di Sabalenka e SwiatekIl tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione si è delineato questa domenica sera a Madrid, rivelando un disegno che mette subito in... Tabellone WTA Madrid 2026: Jasmine Paolini ancora nel quarto di Sabalenka, Cocciaretto in zona SwiatekEmerge al volgere della sera domenicale il tabellone principale del quinto WTA 1000 della stagione, quello di Madrid. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il torneo di Madrid al via, Sinner a caccia del quinto trionfo consecutivo; Champions League: Atletico Madrid e Psg attendono le avversarie in semifinale; Tennis, gli italiani verso gli Internazionali d'Italia: la prova generale di Madrid; Paracadute Serie A: quanto incasseranno le squadre che quest'anno retrocedono in Serie B. Madrid entra nel vivo: Paolini cerca risposte, tra le big spuntano Sabalenka, Swiatek e TsitsipasJasmine Paolini of Italy against Himeno Saktsume of Japan during the Billie Jean King Cup by Gainbridge Qualifiers 2026, match between Italy and Japan at ASD Colle degli Dei on April 10, 2026 in ... sportface.it Il torneo di Madrid al via, Sinner a caccia del quinto trionfo consecutivoL’altoatesino, in stato di grazia, cerca di consolidare la prima posizione nel ranking oltre ad arricchire la sua bacheca con uno dei pochi trofei che non è ancora riuscito a conquistare ... globalist.it Jannik Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi giorni dal suo esordio al Masters 1000 di Madrid. C'è spazio anche per parlare di Carlos Alcaraz. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/sinnermadrid-perche-alcaraz-non-e-forfait-non-entra-per-873394.htm - facebook.com facebook 28 marzo 1939 Le truppe franchiste entrano in Madrid: è la fine della guerra civile spagnola e l’inizio della dittatura di Francisco Franco x.com