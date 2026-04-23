Madrid Paolini è un diesel | parte male contro Siegemund poi rimonta e passa il turno

A Madrid, l'azzurra ha perso il primo set contro la tedesca, ma ha reagito nel secondo e nel terzo, vincendo 3-6, 6-2 e 6-4. Con questa vittoria, si è qualificata per il turno successivo e ora aspetta di conoscere la sua avversaria, che uscirà dal match tra una statunitense e un’altra giocatrice. La partita si è conclusa con un risultato favorevole all’italiana, dopo una ripresa nel corso del match.

Un successo che ci voleva, anche per come è arrivato. Un esordio sofferto ma vincente per Jasmine Paolini al Wta 1000 di Madrid. Dopo quelle lacrime di Stoccarda che avevano preoccupato tifosi e addetti ai lavori che tanto bene vogliono a Jas. Che, come al solito, ha dimostrato di saper reagire alla grande. La tennista azzurra, numero 9 del mondo, dopo il "bye" del primo turno, ha battuto la tedesca Laura Siegemund, numero 47 del mondo, col punteggio di 3-6 6-2 6-4. In rimonta, come lei sa fare. Ai sedicesimi di finale, Paolini attende la vincente del match fra la statunitense Hailey Baptiste e la spagnola Kaitlin Quevedo. Anche a Madrid, la strada per Jasmine si è fatta subito in salita.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Madrid, Paolini è un diesel: parte male contro Siegemund, poi rimonta e passa il turno Notizie correlate Leggi anche: Jasmine Paolini torna a sorridere! Battuta in rimonta Laura Siegemund all’esordio a Madrid LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 6-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra vince in rimonta una partita preziosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6, 6-2, 6-4 Gioco, partita ed incontro Paolini: servizio e dritto per l’italiana che chiude il match e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Madrid su SuperTennis: il percorso di Paolini e Cocciaretto; Il tabellone del Wta 1000 di Madrid; Paolini: Le lacrime? A volte le emozioni prendono il sopravvento. A Madrid con un’altra energia. Madrid, Paolini è un diesel: parte male contro Siegemund, poi rimonta e passa il turnoL'azzurra batte la tedesca 3-6 6-2 6-4: attende la vincente del match fra la statunitense Baptiste e la spagnola Quevedo ... gazzetta.it WTA 1000 Madrid 2026: Paolini passa in rimonta su SiegemundJasmine Paolini supera in rimonta Laura Siegemund e trova una vittoria importante per la fiducia e la continuità ... spaziotennis.com Paolini, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook #Musetti- #Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com