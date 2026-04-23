Madrid Open | Cocciaretto crolla Giorgi annuncia il rientro nel 2027

Al Madrid Open, la giovane tennista italiana è stata eliminata con un punteggio di 6-3, 6-2 dalla statunitense Parks. Nel frattempo, un’altra atleta italiana ha annunciato il suo ritorno nel circuito WTA, previsto per il 2027. La competizione prosegue con diversi incontri e aggiornamenti sui partecipanti italiani.

? Cosa sapere Cocciaretto sconfitta 6-3 6-2 dalla statunitense Parks al Madrid Open.. Camila Giorgi annuncia il rientro ufficiale nel circuito WTA nel 2027.. Il mercoledì di tennis alla Caja Magica vede Elisabetta Cocciaretto chiudere prematuramente la propria corsa al Madrid Open, soccombendo per 6-3, 6-2 alla statunitense Parks, giunta dal percorso delle qualificazioni. La prestazione della tennista italiana lascia spazio a riflessioni sul momento tecnico attuale, mentre il tabellone maschile si apre con diverse sfide coinvolgenti i rappresentanti azzurri. Svolgimento del torneo e nuovi orizzonti nel circuito femminile. Mentre la sconfitta...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid Open: Cocciaretto crolla, Giorgi annuncia il rientro nel 2027 Notizie correlate Leggi anche: Camila Giorgi annuncia il rientro: “Nel 2027 torno in campo” Sorpresa Camila Giorgi: "Tornerò in campo nel 2027". La tennista annuncia il rientro nel circuito WtaMacerata, 22 aprile 2026 - Il ritorno di Camila Giorgi è ufficiale e ha il sapore di un colpo di scena che riporta indietro le lancette del tennis... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Madrid Open, sorprese al primo turno: cadono le big, volano Eala e Kenin; WTA Madrid 2026, Elisabetta Cocciaretto esce di scena contro Alycia Parks; Berrettini-Collignon, Atp Madrid 2026: a che ora e dove vederla in diretta; Udvardy-Grant, Madrid Open: l’azzurra si gioca il pass per il tabellone principale. Wta Madrid, i risultati delle italiane: Grant al 2° turno, fuori CocciarettoElisabetta Cocciaretto eliminata al 1° turno del Wta 1000 di Madrid: la 25enne di Fermo, n.41 WTA, è stata sconfitta dalla statunitense Alycia Parks, n.84 del ranking e proveniente dalle qualificazion ... sport.sky.it WTA Madrid su SuperTennis: Cocciaretto out, alle 19 l'esordio di Tyra GrantFinisce subito l'esperienza di Elisabetta Cocciaretto al Mutua Madrid Open, il WTA 1000 alla Caja Magica di Madrid, in Spagna, sulla terra ... sport.tiscali.it Passano al secondo turno del Madrid Open anche Cilic, Jodar, Tirante, Machac, Kopriva, Buse, Struff, Ofner, Tabilo e Nava - facebook.com facebook SINNER PRONTO A MADRID Jannik non sa ancora il nome del suo avversario nel secondo turno del Madrid Open (sarà un qualificato), ma nella capitale spagnola proverà a vincere il 5° Masters 1000 consecutivo e fare en plein nel 2026 Nessuno ci è x.com