L’ Inter non è riuscita a sbancare Firenze. La sfida del ‘Franchi’ è terminata per 1-1, con i nerazzurri ora a sei punti di vantaggio sul Milan (secondo) e sette sul Napoli (terzo). Adesso c’è la sosta: riposo e ricarico di energie per il rush finale. Al rientro, al ‘Maradona’ ci sarà la sfida tra gli azzurri e i rossoneri. Ancora un pareggio per l’Inter: il Napoli può crederci?. L’Inter ha il destino nelle proprie mani. Calendario alla mano, i nerazzurri hanno Roma e Como come prossime sfide: non semplici passeggiate, dunque. Ma lunedì di pasquetta regalerà scintille, con Napoli e Milan pronte a scendere in campo per cercare la rimonta. Gli uomini di Cristian Chivu – oggi seguiti da Aleksandar Kolarov – giocheranno prima, con le due inseguitrici che chiuderanno la giornata a risultato nerazzurro già noto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’Inter sbatte contro il muro della Fiorentina: Napoli-Milan super decisiva!

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