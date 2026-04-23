Madrid Masters | Tsitsipas sfida il destino dopo il crollo azzurri

Il torneo Madrid Masters inizia giovedì 23 aprile 2026 con i match di debutto di Tsitsipas e Monfils. Nell’evento, gli azzurri Berrettini, Sonego, Bellucci e Cinà non partecipano, perché assenti dalla fase principale. La competizione si svolge sui campi coperti della capitale spagnola, attirando molti appassionati di tennis. Sono attesi incontri di alto livello tra i principali favoriti e i vari giocatori iscritti al tabellone.

? Cosa sapere Tsitsipas e Monfils debuttano al Masters 1000 di Madrid giovedì 23 aprile 2026.. L'assenza degli azzurri Berrettini, Sonego, Bellucci e Cinà apre il tabellone principale.. Il programma del primo turno del Masters 1000 di Madrid si conclude questo giovedì 23 aprile 2026 con sfide che vedono protagonisti Stefanos Tsitsipas e Gael Monfils, dopo una giornata di eliminazioni precoci per il gruppo degli azzurri. L’atmosfera sulle terre battute spagnole è carica di tensione residua dopo il difficile martedì vissuto dai tennisti italiani. Berrettini, Sonego, Bellucci e Cinà sono stati tutti estromessi dal torneo, lasciando il campo senza possibilità di proseguire la corsa in questo prestigioso evento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid Masters: Tsitsipas sfida il destino dopo il crollo azzurri Notizie correlate Tennis: Federico Cinà sfida il destino al Masters 1000 di MadridFederico Cinà entrerà nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid tra il 22 aprile e il 3 maggio, grazie a un invito speciale. Madrid, sfida tra fame e crisi: Tsitsipas deve fermare Kypson?? Cosa sapere Tsitsipas affronta Kypson giovedì 23 aprile al Masters 1000 di Madrid. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Esordio per Jasmine Paolini a Madrid. In campo le prime big. Al maschile occhio a Tsitsipas e Landaluce; Per Tsitsipas crisi senza fine: ecco dove precipita nella classifica ATP live dopo il ko con Marozsan a Monaco; Ranking ATP: Sinner allunga su Alcaraz, esplode Jodar. Tsitsipas in caduta libera; Pronostici tennis live oggi ATP WTA: debutto per Paolini e i match del maschile a Madrid!. Musetti-Tsitsipas, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tvUn ritorno in grande stile per Lorenzo Musetti, che dopo la finale raggiunta a Montecarlo inizia con il piede giusto la sua avventura nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista carrarino, testa di serie ... corrieredellosport.it Musetti-De Minaur, ottavi Masters 1000 Madrid: orario e dove vederla in tvLa sfida tra Musetti e Tsitsipas, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena mercoledì 30 aprile con orario ancora da definire. I precedenti tra Musetti e De Minaur Tre i ... corrieredellosport.it