Federico Cinà si prepara a partecipare al tabellone principale del Masters 1000 di Madrid, che si svolgerà tra il 22 aprile e il 3 maggio. Ha ricevuto un invito speciale per entrare nel torneo, che attirerà numerosi appassionati di tennis provenienti da tutto il mondo. La sua presenza rappresenta un passo importante per il giocatore, che affronterà una delle competizioni più prestigiose del circuito.

Federico Cinà entrerà nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid tra il 22 aprile e il 3 maggio, grazie a un invito speciale. L’atleta siciliano sarà accompagnato nelle qualificazioni della competizione anche da Tyra Grant. Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna indicano che l’azzurro classe 2007 avrà l’opportunità di competere alla Caja Magica per la seconda volta nella sua carriera. Questo privilegio arriva dopo un’esperienza simile vissuta l’anno precedente, quando l’ingresso nel main draw era stato possibile tramite l’agenzia IMG. In quell’occasione, il giovane tennista aveva ottenuto il suo primo successo nel circuito ATP su terra battuta, superando Coleman Wong, anch’egli invitato, con i punteggi di 7-6(5) e 6-1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis: Federico Cinà sfida il destino al Masters 1000 di Madrid

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