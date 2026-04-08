Due giocatori italiani sono pronti ad affrontare gli ottavi di finale al Masters 1000 di Monte Carlo, il primo grande torneo su terra rossa della stagione. Sinner ha già battuto tre volte Machac in precedenza, mentre Berrettini ha vinto un match contro Fonseca. Entrambi si avviano a disputare questa fase della competizione, che si svolge sulla superficie rossa del torneo.

Sono due gli italiani che si preparano per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo, il primo grande appuntamento su terra rossa della stagione. Nel Principato vedremo in azione Matteo Berrettini contro Joao Fonseca, mentre Jannik Sinner affronterà Tomas Machac. Il romano ha l’impegno più complicato contro il giovane talento brasiliano, mentre il numero 2 del mondo vuole proseguire nel suo cammino verso il suo primo titolo in Costa Azzurra e, perché no, anche il numero 1 del mondo. Quali sono i precedenti dei nostri due portacolori contro i rispettivi rivali? Iniziamo da Jannik Sinner e Tomas Machac. Il primo scontro diretto tra i due arriva nel Masters 1000 di Miami edizione 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Masters 1000 Monte Carlo: Sinner avanti 3-0 nei precedenti con Machac. Berrettini ha già vinto contro Fonseca

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