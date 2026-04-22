Nella notte a Catanzaro, una donna si è lanciata dal balcone di un appartamento al terzo piano mentre teneva in braccio i suoi tre figli. Nell’incidente sono deceduti la donna e due dei bambini, mentre il terzo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Dramma nella notte a Catanzaro dove una donna si è lanciata dal balcone di casa sua al terzo piano tenendo in braccio i suoi tre figli. La donna e due dei bambini, uno di 4 anni e l’altro di 4 mesi, sono morti sul colpo. La terza figlia di 6 anni è invece ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese. Le cause che hanno spinto la madre a tale gesto sono ancora ignote. Sul posto, in via Zanotti Bianco, è arrivata la pm di turno Graziella Viscomi, che coordina le indagini con la Polizia di Stato. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Pietro Calogero, il ‘teorema’ e gli anni di piombo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Catanzaro, donna si butta dal balcone con i suoi tre figli. Morti lei e due bambini, la terza è grave

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