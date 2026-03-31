Madre e figlia morte dopo Natale non fu intossicazione alimentare | Avvelenate con la ricina Si indaga per duplice omicidio | Il ritratto

Una madre e una figlia sono decedute poco dopo il Natale, mentre il padre è stato ricoverato ma è sopravvissuto. Le analisi sui campioni prelevati in Italia e all’estero hanno escluso l’intossicazione alimentare e hanno indicato la presenza di ricina come possibile causa dell’avvelenamento. La polizia sta indagando per duplice omicidio.

Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all'estero. Resta ancora da chiarire chi abbia somministrato la sostanza e in quale modalità. Gli inquirenti proseguono con accertamenti serrati per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità, mentre ulteriori analisi sono in corso per consolidare il quadro probatorio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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