Una donna e una ragazza sono state avvelenate con la ricina, secondo quanto riferito. Nel frattempo, in questura a Campobasso, si trovano in corso le operazioni di interrogatorio di un uomo e di una giovane donna, che sono rispettivamente padre e sorella delle vittime. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

E’ in corso da alcuni minuti, in questura a Campobasso, l’interrogatorio di Gianni Di Vita e di sua figlia Alice. Vengono sentiti dalla Squadra Mobile nell’ambito dell’inchiesta sulla morte delle loro familiari, la quindicenne Sara Di Vita e sua madre Antonella di Ielsi. Sono stati fatti entrare da un’entrata secondaria della Questura per evitare telecamere e giornalisti che stazionano davanti al cancello principale di via Tiberio. Già ieri e la settimana scorsa gli investigatori hanno sentito almeno una ventina di persone tra parenti e amici di madre e figlia, morte dopo Natale a seguito di una presunta intossicazione alimentare. Secondo l’ipotesi della Procura le due donne potrebbero essere state avvelenate con la ricina nel dicembre scorso nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Madre e figlia avvelenate con la ricina: padre e sorella in Questura per l'interrogatorio

Campobasso: madre e figlia non morirono intossicate, furono avvelenate con la ricinaAGI - Mamma e figlia morirono in ospedale a Campobasso, ma non a seguito di un'intossicazione alimentare, bensì per avvelenamento.

Madre e figlia avvelenate con ricina: cos'è e come agisce questo veleno letaleNon è stata un'intossicazione alimentare ad uccidere Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita, bensì una sostanza letale chiamata ricina.

Temi più discussi: Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; Non fu intossicazione, mamma e figlia avvelenate a Natale; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Campobasso, non era stata un’intossicazione, ma un duplice omicidio: madre e figlia sono state avvelenate con la ricina a Natale.

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso: «La ricina ha agito velocemente». L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su cestini e conserve ricevuti in regalo ...Gli accertamenti hanno dimostrato che non si è trattato di una contaminazione progressiva, ma una somministrazione mirata. Un passaggio importante, che restringe i tempi. Nelle prossime ore saranno se ... vanityfair.it

Madre e figlia morte avvelenate, padre e sorella in Questura: al via l'interrogatorioGianni Di Vita e la figlia maggiore Alice sono stati interrogati oggi in questura a Campobasso nell'ambito dell'inchiesta sulla morte delle loro familiari, la quindicenne ... ilmessaggero.it

Orrore a Fano questa notte. Intorno alle 3.50, all’interno di un’abitazione di via 12 Settembre, un giovane di 21 anni ha aggredito con un coltello i genitori e il fratellino di 16 anni. Sarebbe stata la madre, 43 anni, nonostante le ferite, a riuscire a lanciare l’allarm - facebook.com facebook

Eredità Agnelli, schiaffo agli Elkann. Il tribunale dà torto a John in causa con la madre Margherita: giurisdizione italiana. @EBoffano x.com