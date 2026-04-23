Madonna di Sveta Gora | il miracolo della veggente liberata dalla prigione

A Sveta Gora, la veggente è stata liberata da una prigionia considerata ingiusta, secondo quanto riferito. L’evento è stato attribuito a un intervento divino della Vergine, che avrebbe manifestato la Sua presenza attraverso questo episodio. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi fedeli e testimoni, che hanno assistito alla liberazione della veggente. Al momento, si stanno raccogliendo ulteriori informazioni sui dettagli dell’accaduto.

Un intervento miracoloso del Cielo che libera la veggente: a Sveta Gora la Vergine ha mostrato la Sua potenza liberando la sua messaggera da una prigionia ingiusta. Molti secoli fa la Madonna di Sveta Gora apparve a una pastorella chiedendole di costruire una chiesa. La giovane veggente fu lungamente perseguitata a causa della sua testimonianza.Il 23 aprile si ricorda la Madonna di Sveta Gora (Monte Santo). La basilica dell’Assunzione della Vergine del Monte Santo si trova nel monastero francescano sul Monte Santo di Gorizia, nel comune di Nova Gorica, in Slovenia. Si tratta dei più importante tra i «monti santi» della Slovenia, situato sulla Skalnica sopra Solkan.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna di Sveta Gora: il miracolo della veggente liberata dalla prigione Notizie correlate Madonna del Covolo: il miracolo della grotta e il messaggio profetico per la veggenteSecoli addietro un forte temporale costrinse una giovanissima pastorella a trovare riparo in una grotta. Piadina della Madonna del Fuoco: il dolce di Forlì nato da un miracolo e dalla solidarietàTra le fiamme di una notte del febbraio 1428, mentre un incendio divorava una scuola nel centro di Forlì, accadde qualcosa che avrebbe cambiato per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Preghiera del 12 ottobre alla Madonna di Sveta Gora: scelto da Dio per elargire molte grazieLa Madonna di Sveta Gora appare a una giovane e le chiede un favore particolare, da cui dipenderanno le tante grazie che desidera elargire su quel monte prescelto. photo: vipavskadolina.si/it/ ... lalucedimaria.it Calendario sci alpino Kranjska Gora e Madonna di Campiglio 2025: programma 4-8 gennaio, orari, tvLa Coppa del Mondo di sci alpino riprenderà nel 2025 il 4 Gennaio, data del gigante femminile di Kranjska Gora. La stagione ricomincerà, infatti, dalla località slovena che ospita prima un gigante e ... oasport.it