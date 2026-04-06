Madonna del Covolo | il miracolo della grotta e il messaggio profetico per la veggente

Secoli fa, durante un violento temporale, una giovane pastorella trovò riparo in una grotta. In quel luogo, secondo quanto tramandato, avrebbe vissuto un'apparizione che avrebbe lasciato un segno importante nella tradizione locale. La grotta è oggi conosciuta come Madonna del Covolo e rappresenta un punto di riferimento per i pellegrini, che vi si recano ancora oggi per testimoniare il loro culto.

Secoli addietro un forte temporale costrinse una giovanissima pastorella a trovare riparo in una grotta. Fu qui che le apparve la Madonna del Covolo per consegnarle un messaggio. Prima aveva avuto luogo un grande miracolo. Oggi, 6 aprile, ricordiamo un’apparizione che ha segnato profondamente la storia religiosa del Veneto: quella della Madonna del Covolo. La tradizione vuole che la Santa Vergine sia apparsa a una pastorella sordomuta vicino a Crespano del Grappa, in una zona montuosa che si caratterizza per la presenza di grotte naturali dalle quali deriva il nome «Covolo». Nel Covolo, verso la metà del XII secolo, si riparò la pastorella che, rimasta sola al pascolo con le pecore, lì trovò rifugiò quando si scatenò un forte temporale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna del Covolo: il miracolo della grotta e il messaggio profetico per la veggente Madonna della Bocciola: consegna un messaggio davvero speciale alla veggenteLa storia della Madonna della Bocciola e del segno straordinario con cui Maria vinse l’incredulità del mondo, compiendo due miracoli rimasti nella... Madonna di Poggio, 22 febbraio: la straordinaria promessa che scuote il cuore della veggenteLa Madre di Dio non abbandona mai i suoi figli prediletti, soprattutto gli ultimi e gli ammalati. I luoghi della Madonna del Conforto, la passeggiata con il CsiPer sabato 7 febbraio, dalle 15, il Csi di Arezzo con Il Cammino della Traslazione Asd presentano la passeggiata culturale dedicata a I luoghi della Madonna del Conforto in Arezzo nell’ambito della ... lanazione.it La Madonna del Fuoco a Forlì: il programma della festa della patronaDomani le messe saranno celebrate alle 6 e alle 7, seguirà alle 8.30 quella presieduta da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, e alle 9.45 la liturgia presieduta da mons. Lino Pizzi, ... ilrestodelcarlino.it