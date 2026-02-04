Piadina della Madonna del Fuoco | il dolce di Forlì nato da un miracolo e dalla solidarietà
A Forlì, la tradizione della Piadina della Madonna del Fuoco nasce da un episodio incredibile. Durante un incendio in una scuola nel febbraio del 1428, i residenti assistettero a un miracolo che portò a una forte solidarietà tra la gente. Quel giorno, il fuoco non distrusse solo l’edificio, ma diede anche origine a una ricetta che oggi fa parte della cultura locale. La storia si tramanda ancora oggi, legando il dolce a un evento che ha segnato profondamente la comunità.
Tra le fiamme di una notte del febbraio 1428, mentre un incendio divorava una scuola nel centro di Forlì, accadde qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la storia gastronomica di questa città romagnola. Un’antica xilografia raffigurante la Madonna con il Bambino emerse intatta dalle macerie annerite, scampando miracolosamente alla distruzione. Da quel prodigio nacque non solo una devozione secolare, ma anche una tradizione culinaria che ogni 4 febbraio riempie le strade di Forlì di profumi inconfondibili: la piadina della Madonna del Fuoco. Quando la carestia trasformò i voti in pane. La leggenda narra che secoli dopo il miracolo, durante un periodo di grave carestia che afflisse la popolazione forlivese, le offerte votive donate dai fedeli alla Madonna vennero vendute per acquistare farina, uova, latte e zucchero. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
