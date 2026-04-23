Emmanuel Macron ha dichiarato che lascerà la politica al termine del suo secondo mandato come presidente, senza indicare piani futuri. La sua decisione è stata comunicata dopo aver concluso il suo incarico, con un messaggio di saluto rivolto ai sostenitori. La sua permanenza in carica terminerà alla scadenza del mandato, prevista per una data specifica, e non ha annunciato ulteriori impegni pubblici o politici.

Il presidente della Francia ufficializza la decisione mentre dialoga con alcuni studenti franco-ciprioti a Nicosia, dove si trova per partecipare al vertice informale dei leader Ue, secondo quanto si vede in un video postato sull’account X dell’Eliseo. Interrogato sui motivi per cui ha voluto diventare presidente, Macron ha confidato che non era “tanto un progetto di carriera”. E poi ha aggiunto: “Non ho fatto politica prima, non ne farò dopo”. All”inizio, ha raccontato agli studenti, “ho consigliato altri presidenti e sono stato anche ministro, e poi mi sono detto che si potevano cambiare le cose più energicamente, più velocemente” andando all’Eliseo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Macron, addio alla politica: “Lascio quando scade mandato da presidente”

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