Due libri appena usciti mettono sotto accusa la presidenza Macron. Li definiscono un fallimento clamoroso, paragonandolo a Nerone che brucia la politica. L’autorevole giudizio arriva da chi segue da vicino la scena politica francese. Secondo gli autori, Macron si è mostrato incapace di mantenere le promesse e di gestire i problemi principali del paese, finendo per perdere consenso e credibilità. I libri descrivono un presidente che, invece di consolidare il suo ruolo, sembra averlo bruciato, come un fuoco che divora tutto.

Due libri, usciti di recente, tracciano un bilancio impietoso della presidenza Macron: un «uomo eccezionale che ha fallito in modo clamoroso». Nicolas Domenach e Maurice Szafran nel loro libro Nerone all’Eliseo ( edizioni Albin Michel ), scrivono che: «Macron passerà alla storia per aver spalancato la porta all’estrema destra e all’estrema sinistra». Per Jean-Christophe Cambadélis, a lungo Primo segretario del Partito Socialista, uno dei massimi esperti della scena politica francese. Anatomia del crollo: Macron paragonato a Nerone. «La distruzione dei due partiti di governo (LR e PS) nel 2017 non è stata seguita da un riallineamento al centro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Macron come Nerone: entrambi incantati dal ridurre in cenere la politica. In due libri il fallimento del presidente francese

