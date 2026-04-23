Macfrut trionfa | boom di buyer esteri e corsa ai nuovi frutti

La fiera dedicata all'ortofrutta si è conclusa con la presenza di 1.400 espositori e un aumento del 12% di acquirenti provenienti da altri paesi. Durante l'evento, si è constatato un forte incremento nelle importazioni di mango, con un aumento del 67%, e di avocado, che ha registrato un incremento del 39%. La manifestazione si è confermata come un punto di riferimento per il settore, attirando una vasta rete di operatori internazionali.

? Cosa sapere Macfrut a Rimini chiude con 1.400 espositori e un +12% di buyer esteri.. L'Italia registra un boom del 67% per il mango e del 39% per l'avocado.. Il bilancio della 43esima edizione di Macfrut, conclusasi giovedì 23 aprile al Rimini Expo Centre, segna un incremento del 12% di buyer e visitatori provenienti dall’estero, con presenze tratte da oltre 80 Paesi. La fiera ortofrutticola chiude tre giornate di lavori confermandosi un pilastro per la filiera globale. Il successo dell’evento è sostenuto da una partecipazione massiccia che vede coinvolti 1.400 espositori distribuiti tra saloni tematici e aree dedicate alla dinamicità del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macfrut trionfa: boom di buyer esteri e corsa ai nuovi frutti Notizie correlate Leggi anche: Dall'AI ai droni, a Macfrut l’agricoltura del futuro. Boom di buyer stranieri (+12%): "Cresce vocazione internazionale" Leggi anche: Macfrut pronto a stupire. Oltre 700 top buyer, partneship con la Sicilia: "Una vetrina mondiale"