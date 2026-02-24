Macfrut pronto a stupire Oltre 700 top buyer partneship con la Sicilia | Una vetrina mondiale

Macfrut ha attirato oltre 700 acquirenti internazionali, perché la fiera si conferma come una piattaforma chiave per il settore ortofrutticolo. La collaborazione con la Sicilia mira a promuovere le eccellenze locali in un evento che coinvolge professionisti da tutto il mondo. Durante la manifestazione, le aziende presentano novità e rafforzano i rapporti commerciali. La rassegna si prepara a diventare un punto di riferimento globale per l'ortofrutta.

La filiera mondiale dell' ortofrutta si incontra a Macfrut. Appuntamento dal 21 al 23 aprile 2026 al Rimini Expo Centre con i professionisti del settore per fare business e conoscere le tendenze di un comparto strategico dell'agrifood italiano. Tante le novità della 43esima edizione dal respiro sempre più globale: avocado e mango prodotti simbolo, focus sull'area Caraibica, oltre 700 top buyer da tutto il mondo, Sicilia Regione Partner, Saloni tematici coordinati dai massimi esperti, un ricco programma di convegni per rafforzare il dialogo tra scienza e industria. "Macfrut è il punto di riferimento della filiera mondiale del settore, l'unico evento capace di aggregare l'intero sistema ortofrutticolo italiano – spiega Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera –.