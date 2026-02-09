Trigliceridi | non solo colpa dei grassi il ruolo nascosto di zuccheri e stile di vita

La lotta ai trigliceridi alza il velo su un problema più complesso di quanto si pensi. Non basta eliminare i cibi grassi o fritti: anche zuccheri e uno stile di vita sbagliato contribuiscono a tenere alti i livelli nel sangue. Molti credono che il problema sia solo di alimentazione, ma la verità è più articolata. Per rimettere i valori a posto, bisogna intervenire su più fronti, non solo sulla dieta.

Spesso si pensa che i trigliceridi aumentino solo a causa di cibi troppo grassi o fritti. La realtà, però, è più complessa: per riportare i valori nella norma, ridurre i grassi è solo metà del percorso. La vera chiave sta nella gestione degli zuccheri e nell'adozione di uno stile di vita equilibrato. I trigliceridi rappresentano la forma principale di lipidi presenti nel nostro corpo e negli alimenti. Accumulati nel tessuto adiposo, fungono da preziosa riserva energetica. Il problema emerge quando i livelli nel sangue superano la soglia di sicurezza, diventando un fattore di rischio per cuore e metabolismo.

