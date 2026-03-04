Ipad air m4 benchmark smentiscono le dichiarazioni di apple sulla velocità

I benchmark recenti mostrano che l’iPad Air M4, aggiornato con il nuovo chip, offre miglioramenti significativi rispetto alla versione precedente. Il refresh include anche miglioramenti nella memoria e nella connettività, mentre Apple ha dichiarato che il dispositivo sarebbe più veloce. I test confermano che le prestazioni sono superiori, smentendo le affermazioni iniziali dell’azienda sulla velocità del prodotto.

un refresh dell’ipad air integra il chip m4, puntando a miglioramenti prestazionali concreti. i benchmark recenti offrono una visione chiara della crescita reale rispetto alla generazione precedente, evidenziando anche avanzamenti di memoria e connettività. l’analisi seguente sintetizza i dati principali e ne trae conclusioni utili per una scelta informata. ipad air m4 benchmarks: miglioramenti misurabili. secondo i test di riferimento, i punteggi del m4 ipad air mostrano valori di 3.438 e 3.714 nel singolo core, con punteggi di 12.885 e 12.296 nel multi-core. in media, si ottiene circa 3.576 nel singolo core e 12.591 nel multi-core. questa apertura numerica permette di valutare se l’assertività commerciale, secondo cui la tavoletta sarebbe fino al 30% più veloce rispetto all’M3, corrisponda ai dati misurati. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

