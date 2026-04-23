Lupi volpi e una poiana | sale a 18 il numero degli animali trovati senza vita nel Parco della Maiella è allarme

Nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise sono stati trovati senza vita 18 animali, tra cui sono presenti lupi, volpi e una poiana. Nei giorni scorsi erano stati rinvenuti alcuni esemplari di lupo, e recentemente si sono aggiunti tre esemplari di volpe e una poiana. Legambiente ha commentato l’accaduto come un attacco senza precedenti alla fauna del parco. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le associazioni ambientali.

Sale a 18 il numero degli animali trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Dopo i lupi rinvenuti nei giorni scorsi, al tragico bilancio si aggiungono tre volpi e una poiana, come confermato da Legambiente, che definisce l'accaduto “un attacco senza precedenti alla fauna.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Altri 8 lupi trovati morti nel parco oltre a 3 volpi e una poiana, il Parco: "Situazione drammatica"Se si tratti sempre di avvelenamento lo si capirà quando saranno accertate le cause di morte, ma il sospetto c’è. Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenatiCinque lupi sono stati trovati senza vita, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, ad Alfedena (L'Aquila), nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Altri lupi trovati morti in Abruzzo: Il sospetto è che ci si trovi di fronte ad altri episodi di avvelenamento. La procura indaga, mentre il Wwf ricorda: Chi giustifica questi reati è complice; Strage di lupi nel Parco d’Abruzzo: emergenza fuori controllo; Dodici lupi avvelenati in Abruzzo in 15 giorni: una strage nel silenzio. Prosegue la strage di lupi nel Parco nazionale d’Abruzzo, 18 esemplari uccisi: Mattarella intervenga per fermare la mattanzaStrage di lupi in Abruzzo: 18 esemplari uccisi nel Parco. Dopo una serie di avvelenamenti sospetti, scritta una lettera a Mattarella. greenme.it Altri 8 lupi trovati morti nel parco oltre a 3 volpi e una poiana, il Parco: Situazione drammaticaSe si tratti sempre di avvelenamento lo si capirà quando saranno accertate le cause di morte, ma il sospetto c’è. Quel che è certo è che, dopo i 5 lupi trovati morti ad Alfedena e gli altri 5 nella ... ilpescara.it Oggi pomeriggio vi porteremo a fare una bella escursione nel Parco Nazionale della Maiella, in Abruzzo, per scoprire Pacentro, piccolo e caratteristico borgo soprannominato “la perla d’Abruzzo”, ricco di storia e vicende umane da raccontare. Tra i suoi vicoli i - facebook.com facebook