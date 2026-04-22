Altri 8 lupi trovati morti nel parco oltre a 3 volpi e una poiana il Parco | Situazione drammatica

Nel parco sono stati trovati morti otto lupi, tre volpi e una poiana. Il parco ha commentato la situazione come “drammatica”. Le autorità stanno indagando sulle cause di queste morti, con il sospetto di un possibile avvelenamento, ma bisognerà attendere i risultati delle analisi per avere conferme. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra gli operatori e le associazioni che si occupano di tutela animale.

Se si tratti sempre di avvelenamento lo si capirà quando saranno accertate le cause di morte, ma il sospetto c’è. Quel che è certo è che, dopo i 5 lupi trovati morti ad Alfedena e gli altri 5 nella zona di Pescasseroli, sono state rinvenute le carcasse di altri 3 esemplari a Pescasseroli, 4 a.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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