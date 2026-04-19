Lupi avvelenati in Abruzzo | la Regione si schiera contro il crimine

In Abruzzo, cinque lupi sono stati trovati morti il 17 aprile in un’area vicino al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La Regione ha espresso condanna per l’accaduto e si è schierata contro il crimine, evidenziando la preoccupazione per la tutela della fauna selvatica. L’episodio ha suscitato reazioni ufficiali e richieste di indagini per individuare i responsabili di questo atto di avvelenamento.

L’uccisione di cinque lupi avvenuta il 17 aprile in una zona limitrofa al Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha scatenato una ferma reazione istituzionale ad Alfedena. La Regione Abruzzo ha manifestato la propria intenzione di intervenire legalmente come parte civile nei confronti dei responsabili del gesto, dopo che il ritrovamento di esche ha confermato il sospetto di un avvelenamento deliberato. L’impatto sulla biodiversità e la risposta delle istituzioni. Il Presidente della Regione, Marsilio, ha espresso profondo sconcerto per l’accaduto, definendo il crimine contro la fauna selvatica un attacco diretto al patrimonio naturale del territorio e ai valori civici della popolazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lupi avvelenati in Abruzzo: la Regione si schiera contro il crimine Notizie correlate Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenatiCinque lupi sono stati trovati senza vita, nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile, ad Alfedena (L'Aquila), nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e... Dieci lupi avvelenati nel Parco nazionale d'Abruzzo, il Wwf: "Uno dei più gravi crimini di natura nell'ultimo decennio"Il Wwf Italia esprime “profonda e crescente preoccupazione” per la notizia del rinvenimento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Strage di lupi nel Parco d'Abruzzo: trovati morti 10 esemplari, ipotesi avvelenamento; Strage di lupi in Abruzzo, dieci uccisi in pochi giorni forse avvelenati: cresce l’allarme bracconaggio; Dieci lupi trovati senza vita nel Parco nazionale d'Abruzzo: potrebbero essere stati avvelenati; Lupi avvelenati in Abruzzo. La strage dei lupi: 10 esemplari avvelenati in pochi giorni. «Ad Alfedena eliminato un intero branco, è pura violenza»Gli animali uccisi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Aperto un fascicolo, il procuratore: «Grave episodio». Gli esperti: «A rischio la biodiversità» ... corriere.it Lupi avvelenati nel Parco d’Abruzzo, Alessandrini (M5S): un crimine che non può restare impunito.Sulmona, 18 aprile- La notizia dei dieci lupi trovati morti nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con ogni probabilità avvelenati, rappresenta un fatto di una gravità inaudita che scuote pro ... corrierepeligno.it Sono stati avvelenati ai confini del parco nazionale d’Abruzzo: 10 lupi sono stati trovati morti in pochi giorni. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per uccisione di animali. Il procuratore “Si tratta di reati che offendono la natura e la cultura dell’Abruzz - facebook.com facebook Sono stati avvelenati ai confini del parco nazionale d’Abruzzo: 10 lupi sono stati trovati morti in pochi giorni. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per uccisione di animali. Il procuratore “Si tratta di reati che offendono la natura e la cultura dell’Abruzz x.com